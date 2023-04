¿Qué tan grande sería una lucha entre CM Punk y Goldberg en AEW All In 2023? Obviamente, no va a suceder. Aunque no porque no sea, técnicamente, posible, dado que The Phenom es agente libre y Tony Khan tiene interés en él mientras que el Best in the World continúa trabajando en la compañía. Eric Bischoff la propone, en tono de broma, en Strictly Business.

> ¿CM Punk vs. Goldberg en All In?

“Con eso estoy de acuerdo, y ese probablemente será el punto de inflexión para el joven Tony Khan porque hay mucha presión sobre Tony. Creo que Wembley será genial, con o sin Punk. Preferiría, si fuera Tony Khan, hacerlo sin Punk porque eso hace una declaración real. ¿Quién llenó la casa? ¿AEW llenó la casa o CM Punk llenó la casa? Si yo fuera Tony Khan, estratégicamente, mirando hacia el futuro, absolutamente no contrataría a CM Punk en ese programa, aunque sabría que hacerlo aseguraría más ventas, no lo haría No vendería mi alma a ese pedazo de basura. Simplemente no lo haría. No comprometería mi empresa. No diluiría mi fuerza como marca, dependiendo de un tipo que, hace seis meses, enterró por completo mi empresa, mientras yo estaba sentado junto a él, actuando como un petulante pedazo de basura de 14 años. No, no lo haría, aunque sé que poner a CM Punk en la cartelera aseguraría un éxito mucho mejor. Oye, tengo una idea. CM Punk y Bill Goldberg. Si quieres reservar algo que va a agotar las entradas de Wembley, reserva eso. El último combate de Bill Goldberg contra CM Punk. Te reto. Agarra tus bolas, TK. Ve con eso. Atrévete.

“Si Bill está motivado por el dinero, y podría estarlo, no creo que necesite el dinero, pero los tipos como Bill no necesitan el dinero, se trata de querer dinero, y si Bill decide: ‘Oye, un par de millones de dólares para aparecer en Wembley, golpear un poco a Phil Brooks, demostrarles a todos lo que realmente es y lo que no es, lo aceptaría’. ¿Quién no? Será divertido. Probablemente conseguiría un jet privado. TK probablemente lo llevará volando allí, extenderá la alfombra roja, se colgará de él, le dará todo tipo de grandes abrazos, dirá cosas maravillosas sobre él, le dará dos, tres, cuatro millones de dólares, lo que sea. Llévalo allí en un jet privado. ¿Quién no haría eso? Lo haría en un santiamén.

“No comprometería mi empresa, mi elenco o mi marca dependiendo de Phil Brooks. Simplemente no lo haría. Me gustaría que mi elenco y mi empresa fueran responsables del éxito de Wembley, o incluso de ir más allá de Wembley, sin probarle al mundo que estoy contemplando y dependiendo de un individuo que es, como mínimo, poco profesional y en mi opinión, muy sobrevalorado. Entonces, sí, creo que hay demasiada dependencia de la idea de que llegue Punk. Es lo que está impulsando el discurso en torno a AEW en este momento. Nadie habla de nada más que esté pasando en AEW. A nadie más le importa una mi*rda. De lo único que están hablando es de CM Punk. Para mí, eso es un mal negocio. Si eso es lo único de lo que la gente está hablando de su empresa, después de haber estado presente durante cuatro años y haber traído el nivel de talento que ha traído y haber hecho los movimientos que está tratando de hacer, y todo el mundo quiere hablar es esa basura, creo que es un mal reflejo de su empresa. Sí, dependes demasiado de este individuo y creo que es un error. Es una de las razones por las que me siento tan fuerte como me siento al respecto”.