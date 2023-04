AEW estaría planeando el posible regreso de CM Punk

El regreso de CM Punk a AEW podría ser una realidad, el plan sería que The Beast in the World regrese en el episodio de AEW Dynamite que se llevará a cabo en Chicago el 21 de junio.

Se había considerado la posibilidad de anunciar el regreso de Punk con anticipación, incluso durante los Upfronts de Warner Bros. Discovery, que son eventos donde la compañía muestra su cartera de contenidos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha confirmado ningún anuncio oficial sobre el regreso de Punk, según informó Sean Ross Sapp de Fightful.

Además, este medio también informó que habrá un nuevo programa de AEW los sábados por la noche y una de sus metas sería separar al roster de la empresa para permitir a ciertos talentos mantenerse alejados de “situaciones particulares”, aunque los luchadores aún no han sido informados al respecto.

► ¿CM Punk volvería a trabajar con The Elite?

En cuanto a la posibilidad de trabajar con Kenny Omega y The Young Bucks (miembros de The Elite), se menciona que CM Punk ha estado interesado en trabajar con ellos, pero no se ha confirmado ningún contacto entre las dos partes. The Elite, por su parte, no estarían entusiasmados con la posibilidad de trabajar con Punk, según fuentes de AEW citadas por Fightful.

Además, se menciona que estaba prevista una reunión entre CM Punk y Chris Jericho, quienes han tenido problemas en el pasado, para explorar la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Sin embargo, no se ha informado si ha habido algún progreso en esas conversaciones.

Hay que recordar que Punk tuvo un altercado en vestidores con The Elite hace unos meses, lo cual ocasionó una suspensión para ambas partes; sin embargo, Punk ha causado mucha controversia entre luchadores y aficionados, pues hay quienes no quieren que vuelva y otros sí apoyan su retorno.