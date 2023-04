Kurt Angle lloró durante el discurso de Rey Mysterio

Rey Mysterio fue exhaltado al Salón de la Fama en calidad de luchador activo, siendo apenas el tercero en tener esta distinción. La ceremonia de inducción fue el día antes de WrestleMania 39, donde él y The Great Muta fueron los más relevantes de la Clase 2023 del Salón de la Fama WWE.

Durante su discurso, Rey Mysterio recordó a Eddie Guerrero que también fue una pieza fundamental en su carrera, así como su esposa, quien incluso estuvo trabajando muy duro para mandarle dinero y él pudiera cumplir su sueño de ser luchador. En cambio, Dominik Mysterio abandonó el recinto durante la ceremonia, recordando la rivalidad que tiene con su padre hasta el día de hoy.

► Kurt Angle y Rey Mysterio fueron rivales en la Ruthless Aggression Era

Kurt Angle estuvo en la ceremonia del Salón de la Fama WWE y tuvo un emotivo encuentro con Rey Mysterio, con quien compartió un cálido abrazo. Momentos después, Mysterio nombraría a Angle, entre otros, en su lista de “las personas a las que me gustaría agradecer”, un acto habitual entre los luchadores que reciben esta distinción..

Hablando en su podcast The Kurt Angle Show, Angle se refirió a las emociones que sintió cuando Mysterio lo nombró en la lista de personas que dejaron un impacto duradero en su viaje de lucha libre.

“Fue una gran noche. Pude ver a mucha gente, especialmente a muchos de los luchadores actuales. No pude ver a The Undertaker, que es la persona que más ansiaba ver, pero me encontré con Triple H y hablé con él. Fue genial ver a Rey Mysterio de nuevo. De hecho, me mencionó en su discurso, lo cual fue genial. ¡Gracias, Rey! Pero, sí, fue una gran noche”.

El héroe Olímpico se sintió igualmente conmovido por el discurso de inducción de Konnan, que incluyó muchas anécdotas que tomaron por sorpresa incluso a los fanáticos de Mysterio desde hace mucho tiempo.

“¡Qué tipo tan elocuente!. Fue realmente emotivo, especialmente cuando Rey dijo que su esposa dejó de ir a la escuela y comenzó a trabajar a tiempo completo para mantenerlo, para que pudiera ser un luchador profesional. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando dijo eso. Su esposa estaba justo frente a mí. Fue una noche muy emotiva”.

Angle y Mysterio fueron rivales en la Ruthless Aggression Era y ambos lucharon en WrestleMania 22 junto con Randy Orton en una triple amenaza por el Campeonato WWE que terminaría ganando Rey. Ambos lucharon por última vez en un combate individual en el episodio del 30 de mayo de 2006 de SmackDown. Sin embargo, coincidieron el ring en el Royal Rumble varonil en el 2019.