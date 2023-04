Seth Rollins salió victorioso de su lucha contra Logan Paul en WrestleMania 39 y en el episodio posterior de Monday Night Raw, cuando se preveía que íbamos a ver el inicio de una nueva rivalidad para el Visionario, la situación terminó siendo rara por el hecho de que solo apareció en el ring, permaneció allí durante una pausa comercial, instó a que la gente cantara su música de entrada y se fue sin decir una sola palabra.

► Seth Rollins, molesto por cambio de planes tras WrestleMania 39

El RAW Post-WrestleMania siempre es uno que genera mucha expectativa para el Universo WWE; sin embargo, en esta ocasión lo que ocurrió fue que vimos un programa altamente influenciado por Vince McMahon, quien cambió varias veces el guión, inclusive cuando el programa ya estaba al aire. De hecho, Rollins fue uno de los afectados y aparentemente estaba descontento con los cambios de última hora realizados en el programa que abandonó el ring y el programa por completo.

Durante un episodio reciente del podcast “Wrestling with Freddie“, el presentador Freddie Prinze Jr. y su coanfitrión Jeff Dye compartieron su relato del incidente como testigos oculares. Según Dye, se podía escuchar a Seth Rollins molestarse un poco después de que publicaran un comercial durante su introducción.

JD: “Reprodujeron un comercial durante su introducción, y luego pudimos escucharlo molestarse con algunas personas de producción. Estaba diciendo: “¿Por qué hay un comercial?” Realmente no podías escuchar lo que estaba diciendo. Se notaba que estaba enojado”.

FP: “Él dijo: ‘¡¿Qué diablos está pasando?!’ Lo vi salir de su boca. Creo que estaba más enojado que enojado con ellos. Creo que estaba enojado cuando fue detrás del escenario con quienquiera que haya hecho eso. Pero si yo fuera él, habría estado igual de enojado, y pensé que la forma en que lo manejó fue tan dura e increíble. En lugar de hacer una promoción, simplemente tira el micrófono fuera del ring y se va, y se va del maldito espectáculo”.

Las frustraciones de Rollins con los cambios de última hora de WWE no es un fenómeno nuevo, y evidentemente no fue el único afectado en aquel programa. El Visionario tampoco estuvo en el programa del lunes pasado, toda vez que la mitad del elenco estuvo afectado por los desplazamientos hacia Seattle, así que habrá que esperar hasta la siguiente semana para conocer qué es lo que le depara en el futuro al ex Campeón Universal, y ver si existe alguna afectación a mediano o largo plazo.