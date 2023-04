Saraya quería ser una Paul Heyman Girl en la WWE

En la actualidad, Roman Reigns, previamente, Brock Lesnar, y si seguimos mirando atrás podemos señalar a CM Punk, Cesaro, Curtis Axel o Ryback en los años más recientes. Todos ellos y muchos más fueron Paul Heyman Guys. El que para muchos es el mejor mánager de la historia de la lucha libre profesional ha tomado a muchos luchadores bajo su ala para llevarlos a la cima de la industria. En cambio, nunca lo hizo con una luchadora. Y con toda seguridad incontables se hubieran visto beneficiadas de tenerlas a su lado.

> Saraya quería ser una Paul Heyman Girl

¿Hubiera sido Saraya una de ellas? Quizá. Ella es totalmente capaz de manejar el micrófono y tiene un gran carisma, pero, ¿acaso el Best in the World no tiene no solo estas habilidades sino en un nivel superior? De todas maneras, solo podemos imaginar lo que podría haber salido de una alianza entre los dos. Y realmente no sabemos por qué no sucedió pero sí que ambos estaban interesados. La ahora guerrera de AEW lo da a conocer en su reciente entrevista en Superstar Crossover. Pero no cuenta hasta qué punto llegó la propuesta.

“Quería ser una chica Paul Heyman. Entonces, quiero decir, todas querían ser una chica Paul Heyman. Pero sí, incluso le dije en un momento: ‘Quiero ser una chica Paul Heyman’. Estaba en su libro. Me puso en su libro y yo estaba como: ‘Dios mío, te amo’. Estaba muy emocionada”.

¿Qué opinas de Paul Heyman? ¿Y de Saraya?