Paul Heyman quería llevar a The Rock a ECW

The Rock nunca tuvo una lucha en ECW. Hubiera sido divertido verlo en la compañía luchística de pura violencia. Pero no lo hizo. ¿Por qué? No fue porque desde la misma no estuvieran interesados en contara con él. A mediados de los noventas, la empresa tenía buena relación con la WWE, hasta el punto de que esta permitía que sus luchadores con menos oportunidades trabajaran en ella. Sin embargo, entre ellos jamás estuvo La Roca. A pesar de que Paul Heyman quiso que lo hiciera, como revela tantos años después Tommy Dreamer.

> ¿The Rock en ECW?

Quien fuera uno de los estandartes de la Extreme Championship Wrestling cuenta en un reciente episodio de Busted Open Radio que su fundador expresó interés en reclutar al entonces Rocky Maivia. Ahora este podría ser conocido tambiénc omo un ECW Original. Hubiera sido también interesante ver cómo hubiera cambiado su carrera de haber dado ese paso. Nunca sabremos si Vince McMahon le hizo un favor no dejándolo ir o no. Aunque realmente hablamos de uno de los más grandes por lo que su vida luchística fue impresionante de todas maneras.

“Cosas realmente geniales y revolucionarias. Recuerdo que Paul [Heyman] dijo: ‘Dame a ese tipo’. Ese tipo era The Rock. No estaban haciendo nada con él. Paul vio algo con él, incluso en ese entonces, y Vince no lo dejó ir. ¿Habría sido genial tener a The Rock bajo el estandarte de ECW Original? Sí, pero no sucedió”.

¿Te hubiera gustado ver a The Rock en ECW?