JD McDonagh también buscará el Campeonato NXT

Durante el fin de semana, WWE anunció que Dragon Lee, quien durante el reciente episodio televisivo de NXT, derrotó al talentoso Nathan Frazer en mano a mano, formará parte de un combate de cuatro esquinas para buscar convertirse en el primer retador de Carmelo Hayes, quien le ganara el Campeonato NXT a Bron Breakker en NXT Stand and Deliver.

Hace pocas horas, WWE dio a conocer en sus redes sociales al segundo participante del combate que se llevará a cabo este martes. Se trata de JD McDonagh, quien también está envuelto en una rivalidad con Ilja Dragunov. Curiosamente, tanto Dragon Lee como JD McDonagh fueron participantes del Fatal 5 Way que se llevó a cabo en NXT Stand and Deliver, donde ambos buscaban el Campeonato Norteamericano NXT, en un encuentro que fue ganado por Wes Lee.

BREAKING: @jd_mcdonagh is the second competitor in the NXT Championship No.1 Contender's Fatal 4-Way Match taking place THIS TUESDAY!

Who will take the last two spots? 🤔 #WWENXT pic.twitter.com/wU0cOvjyqE

— WWE NXT (@WWENXT) April 9, 2023