En 2019, Dragon Lee vivió la “WrestleMania Week” al formar parte de G1 Supercard y del SuperShow de la WrestleCon. Este año, el mexicano también lo hizo, pero ya como Superestrella de WWE, compitiendo en NXT Stand & Deliver. Y según los reportes, puede que Dragon Lee experimente su primera WrestleMania en 2024.

Pero mientras tanto, Dragon Lee deberá pasar antes por la tercera marca de McMahonlandia, escenario que por ahora no se le queda muy pequeño, pues últimamente viene presentando mejores combates, como pudo verse precisamente en Stand & Deliver. Allí, el otrora Ingobernable conjugó un gran Fatal 5-Way con Wes Lee, Ilja Dragunov, JD McDonagh y Axiom, aunque finalmente el campeón retuvo su cetro Norteamericano.

Dragon Lee, pudo, no obstante, resarcirse esta semana durante el episodio televisivo de NXT, derrotando al talentoso Nathan Frazer en mano a mano. Victoria que parece le ha hecho valedor de potencial candidatura al máximo cetro de la marca que porta Carmelo Hayes.

BREAKING: @dragonlee95 is the first competitor in the NXT Championship No.1 Contender's Fatal 4-Way Match taking place THIS TUESDAY! #WWENXT pic.twitter.com/0i0ayiHSIX