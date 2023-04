Tessa Blanchard volverá a la lucha libre en mayo

Las acusaciones de acoso y racismo vertidas por antiguas compañeras suyas –recientemente nos enteramos de que solucionó sus problemas con La Rosa Negra– hicieron que Tessa Blanchard se alejara de la lucha libre profesional en 2020. Casi dos años después hizo su retorno a los encordados para disputar varios combates en el circuito independiente sin llamar mucho la atención más allá de las controversias que tuvo así como ser una luchadora bastante popular. Pero desde diciembre ha estado nuevamente fuera de acción.

> Tessa Blanchard, próxima a volver

En cambio, Canadian Wrestling’s Elite anuncia ahora que Tessa Blanchard hará una aparición en la compañía en mayo:

“4/6- Silver Out, Von Slasher In On Hostile Takeover Tour del 5 al 14 de mayo.

“Canadian Wrestling’s Elite informó que Silvie Silver no podría asistir a los eventos anunciados del 5 al 14 de mayo.

“¡Esta apertura en la gira ha resultado en un gran desarrollo en la firma de lo que será el debut de una de las competidoras femeninas más condecoradas en la historia de la lucha libre canadiense, Riea Von Slasher! La nativa de la Columbia Británica es una veterana del deporte de 20 años y, al igual que su contraparte en esta gira, Tessa Blanchard, ha dominado en las divisiones de hombres y mujeres en todo el país de Canadá y más allá con títulos que lo demuestran.

“Después de haber competido para gente como Prestige Wrestling, Defy Wrestling y West Coast Wrestling Connection, Riea Von Slasher no solo ha competido sino que ha dominado dentro del cuadrilátero contra gente como Nicole Matthews, Christina Von Erie, Rebel Kel, Su Yung, Malia Hosaka, Chelsea Green, La Rosa Negra, entre innumerables más. El éxito y el dominio de Von Slasher no han pasado desapercibidos para la industria misma, ya que recibirá el primer Premio de Lucha Libre Independiente en el Cauliflower Alley Club este agosto en la 57ª Reunión de la organización.

“Ahora, por primera vez en sus respectivas carreras, Tessa Blanchard y Riea Von Slasher competirán tanto en Manitoba como en Saskatchewan en lo que serán sus primeros combates entre sí en una batalla de las dos competidoras de lucha libre femenina más físicas y exitosas de ¡la era moderna de la lucha libre independiente!

No te pierdas a Riea Von Slasher en los siguientes eventos,

5 de mayo- Sioux Valley Dakota Nation, MB

6 de mayo- Ríos, MB

7 de mayo-Carnduff, SK

8 de mayo- Cote First Nation, SK

9 de mayo- Gordon First Nation, SK

10 de mayo- Saskatoon, SK

11 de mayo – Prince Albert, SK

12 de mayo – Yorkton, SK

13 de mayo- Regina, SK

14 de mayo- Estevan, SK

“Para obtener información completa sobre el recorrido, visita www.cwecanada.ca“.

