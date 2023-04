Charlotte Flair perdió el Campeonato Femenil SmackDown ante Rhea Ripley en WrestleMania 39. A continuación, La Reina se tomó un nuevo tiempo de descanso, unas vacaciones con su esposo, Andrade. No se sabe cuando va a volver pero sin lesiones ni tampoco descontento como motivos de su ausencia es cuestión de tiempo que lo haga. Mientras tanto, continuamos hablando también de su padre, Ric Flair, a quien no le gustó que su combate no fuera estelar del Evento Premium: “No hay forma de que Sami, KO y los Usos [deberían] ir después de [Charlotte] y Rhea. Solo en la WWE”.

> Charlotte Flair tras WretleMania 39

Si bien no ocurre nada malo con The Queen, queremos saber cómo se encuentra, y justamente de ello estuvo hablando el Nature Boy recientemente en su podcast, To Be The Man. Además, el dos veces miembro del Salón de la Fama alaba la lucha que ambas tuvieron, criticando de paso la de Seth Rollins contra Logan Paul.

“Ella esta bien. Tiene un moretón en la nariz y un ojo morado, pero entre eso y esa pelea que tuvieron en el medio hacia el final, fue genial. Me quito el sombrero ante Rhea Ripley. Dejó que Ashley la golpeara tan fuerte como yo solía golpear a Steamboat. Eso es lo que lo hace real en lugar de Seth Rollins y Logan Paul acostados boca arriba uno al lado del otro y golpeándose el pecho. Vamos. Ambos son mejores que eso. Eso se veía mal en comparación con Ashley golpeando a Rhea. Vamos. Pongámonos serios”.

¿Qué te pareció la derrota de Charlotte Flair?