Konnan: “Lo de Dominik en el WWE HOF fue excelente”

Mientras Rey Mysterio daba su discurso durante la inducción al Salón de la Fama de WWE, Dominik Mysterio y Rhea Ripley abandonaron el escenario. Este segmento provocó todo tipo de reacciones, con muchos alabándolo y otros tantos criticándolo por empañar uno de los más grandes momentos en la vida del Maestro del 619. Entre los primeros se encuentra Konnan, como dio a conocer mientras hablaba recientemente en una entrevista con Nick Hausman.

