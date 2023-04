Dominik Mysterio quiere torturar más a su familia

Dominik Mysterio no ha terminado con Rey Mysterio tras WrestleMania 39. En todo caso, su derrota ha alimentado más su odio hacia su padre. Y hacia Bad Bunny, después de que este ayudara a The Great Mask Of All Time a vencerlo en el Evento Premium el pasado fin de semana. La historia sigue adelante y es de suponer que el enmascarado y el rapeto unirán fuerzas contra el joven luchador y Damian Priest en Backlash dentro de justamente un mes. Y Dom Dom, como lo llama Rhea Ripley, quiere torturar más a su familia. Así lo adelanta en el Ringer Wrestling Show.

> Dominik Mysterio quiere más tortura

“Definitivamente [dijo cuando se le preguntó si se estaba divirtiendo siendo malo con su familia]. Puedes preguntarle al Día del Juicio, lo puse en el chat grupal. Damian debe haber dicho algo, y dije: ‘Fue una gran noche para mí. Le dije a mi mamá que se callara‘. Me retiraré después de eso. Incluso [en WrestleMania]. No sabía que le iba a tirar la bebida a mi hermana. Caminé y la vi sosteniendo un vaso y pensé, ‘esta tonta tiene un vaso’.

“Lo agarré, iba a beberlo, y vi que había un poco de agua y dije: ‘Es solo un poco’, así que pensé en arrojárselo a ella. Eso fue genial. Mirando hacia atrás ahora, lo lancé con un poco de fuerza. Ella no se lo esperaba en absoluto. Es muy divertido. Con suerte, podré hacer más cosas en las que pueda torturarlos. Es genial. Me hicieron un montón de basura creciendo, así que es divertido devolver el favor”.

¿Te gusta la rivalidad de Dominik Mysterio con su familia?