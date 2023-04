Raúl Rosas Jr: Al fin y al cabo, todos odian

Raúl Rosas Jr., de 18 años y sólo en su segunda aparición promocional, hará su debut en el cartel principal de pago por evento el sábado en el UFC 287.

Rosas (7-0 MMA, 1-0 UFC), el peleador más joven de la historia de la UFC, tiene su nombre junto a todo tipo de récords de edad tras su debut promocional con victoria por sumisión sobre Jay Perrin en el UFC 282 en diciembre.

Progresando como atleta en un territorio sin precedentes, Rosas abrirá el cartel principal del sábado en el Kaseya Center. La decisión de colocar a Rosas y a su oponente Christian Rodríguez (8-1 MMA, 1-1 UFC) entre los contendientes de la UFC fue recibida con sorpresa por algunos y con críticas por otros.

Rosas no ha escuchado a los haters, pero respondió con confianza cuando MMA Junkie le notificó de ellos el miércoles en una conferencia de prensa previa a la pelea.

“No sé quién ha dicho eso, pero al fin y al cabo todos odian“, dijo Rosas. “Deberían tomar nota si quieren estar en el cartel de pago por evento. Deberían tomar nota y aprender cosas de mí. Ya estoy en la UFC y ya estoy en el pago por evento, no como otros peleadores regulares que son peleadores preliminares. No quiero decir nombres, pero sí”.

El oponente de Rosas, Rodríguez, es visto como un poco más del tipo prospecto que su oponente anterior, Perrin. La idea de que luche contra otro prometedor entusiasma a Rosas, que cree que puede demostrar de verdad que está en la cresta de la ola.

“No hay nada que me preocupe”, dijo Rosas. “Es una buena pelea. Yo sólo estoy niveles por encima. Voy a salir y demostrarlo el sábado por la noche. Pienso en esta pelea. Es una pelea perfecta porque si no me equivoco él también es un prospecto. Es exactamente la pelea que necesitaba, para poder demostrar que estoy niveles por encima de estos prospectos y que estoy listo para pelear en el top 15“.

Si todo sale como lo planea el sábado, Rosas quiere pelear tres veces más para el cierre de 2023 con el fin de posicionarse para peleas contendientes en 2024.

“Me veo ganando esta pelea el sábado por la noche“, dijo Rosas. “Necesitamos por lo menos otras tres este año, porque quiero pelear cuatro veces este año por lo menos. Me gustaría que pudieran ser más, pero al menos cuatro veces. Quizá después de ésta y otras dos, pueda empezar a pelear entre los 15 primeros”.