WrestleMania 39: Rey Mysterio derrotó a Dominik Mysterio.

Un duelo esperado y a la vez que muchos no quería que sucediera llegó a WrestleMania 39, el combate entre Rey Mysterio y Dominik Mysterio.

La relación entre padre e hijo se rompió hace varios meses y Dom se unió a The Judgment Day para enfrentar a su padre, a quien retó por semanas para un duelo en el evento magno de WWE, hasta que finalmente el reto fue aceptado.

Dominik lleva diciendo durante meses que ha estado en la cárcel y precisamente llegó a su combate en una patrulla. Mientras que Rey Mysterio llegó en un auto manejado por Snoop Dogg con la música de Eddie Guerrero.

Un momento muy especial para la familia Mysterio, incluso la esposa de Rey y su hija estuvieron en ringside para ver el combate.

Padre e hijo comenzaron el duelo midiendo fuerzas, siendo Dom quien sacó la mejor parte por momentos, manteniendo a raya a su padre.

Las cosas comenzaron a acelerarse poco a poco y ambos luchadores se atacaron con todo. Dominik se burló de su padre en la misma cara de su madre y su hermana.

Dominink tomó el control del combate, humillando a su padre y manteniéndolo abajo, buscando que no pudiera hacer sus movimientos rápidos.

Dom buscó como fuera vencer a su padre, de cualquier manera, pero en el pecado llevó la penitencia, pues gritó en la cara a su madre, quien le acomodó una bofetada.

Rey aprovechó esto para tomar el control del combate a punta de movimientos rápidos, para intentar llevarse el encuentro. De repente aparecieron Finn Bálor y Damian Priest para apoyar a su compañero.

Dominik lanzó a Rey contra un esquinero, casi noqueándolo con ese lance y luego conectó los Tres Amigos, pero falló. En ontraste, Rey Mysterio intentó el 619, pero cuando Rey iba a terminar el encuentro, Damian Priest derribó a Rey.

De nueva cuenta, Dom tomó el control del encuentro, pero Rey no se iba a dejar vencer. Priest y Bálor estuvieron amenazando con atacar a Rey, pero aparecieron Santos Escobar, Cruz del Toro y Joaquín Wilde para dejar fuera de acción a los integrantes de The Judgment Day.

Arriba del ring, Dom aplicó un 619 y luego una Frog Splash pero no fue suficiente para que se llevara el encuentro.

Just when @reymysterio gets some payback in this match, @DomMysterio35 does something even worse!#WrestleMania pic.twitter.com/Dpb6Rz5q1p

— WWE (@WWE) April 2, 2023