“Le dije a [Dominik Mysterio] que sería genial si algún día se ganaba la máscara como yo lo hice con mi tío. Realmente creo que si Dom eventualmente quiere usarla y representar, ya sabes, que ha estado trabajando muy duro para ganárselo, ¿sabes? Tal vez para cuando me jubile, la ganancia ya se haya pagado y haya una presentación de máscara, y la máscara pase de padre a hijo“. Rey Mysterio pronunciaba estas palabras mediado el 2022. ¿No sería el final perfecto para la rivalidad con Dominik Mysterio?

> Cómo podría acabar Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Si la intención es seguir construyendo al joven luchador como rudo, ¿qué podría haber peor que quitarle la máscara a su padre y retirarlo? Además, The Great Mask of All Time continúa interesado en esa idea, como expresaba recientemente mientras hablaba con Logan Paul en Impaulsive.

“Tal vez pondría mi máscara en juego contra su cabellera, que es algo de la cultura de la lucha. Si pierdo eso, me quito la máscara. Si pierde, se afeita el cabello. Eso podría ser interesante”.

Y acerca de si su hijo querría llevar a cabo ese combate, comentó lo siguiente:

“Habla muchas tonterías. ¿Por qué no? Tienes que respaldarlas“.

The Maverick le preguntó si la lucha es oficial, a lo que Mysterio contestó:

“No, pero lo propondré. Lo desafiaré. Directamente”.

Veremos si eso finalmente sucede y ambos acaban enfrentándose en un combate con dicha estipulación y cuál de los dos sale victorioso. Sería un enfrentamiento ideal para WrestleMania 40. Aunque todavía queda tanto que quizá tendría que realizarse en SummerSlam 2023. Continuaremos informando a medida que tengamos más novedades.

¿Te gustaría una lucha Máscara vs. Cabellera entre los Mysterio?