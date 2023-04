Billie Starkz firmó con AEW, revela Tony Schiavone

Billie Starkz, una de las luchadoras jóvenes más prometedoras, ha firmado con AEW. El anuncio todavía no es oficial pero Tony Schiavone lo ha dado a conocer en un reciente episodio de su podcast, What Happened When. No es una sorpresa puesto que ella ya ha tenido varios combates en la compañía. El entrevistador lo dijo mientras estaba hablando de que Nick Wayne hará su debut en la misma cuando cumpla los 18 años en julio. También es uno de los nuevos talentos con más proyección en estos momentos.

“Hablando de jóvenes de 18 años, acabamos de fichar a otra joven de 18 años. Billie Starkz, la chica que luchó contra Jade”.

.@BillieStarkz with a chance to unseat the champ! Watch #AEWBOTB6 LIVE on TNT! pic.twitter.com/SeJjvHXjZb — All Elite Wrestling (@AEW) April 8, 2023

La semana pasada, la joven guerrera estuvo luchando contra Jade Cargill por el Campeonato TBS en Battle of the Belts VI, a ello se refiere Tony Schiavone. Fue la séptima lucha de Billie Starkz en la compañía Khan hasta ahora. La sexta fue cuando luchó con Toni Storm en Dark el 21 de marzo. Antes, enfrentó a Yuka Sakazaki en Dark: Elevation. Después de haberlo hecho con Emi Sakura en Dark. Su tercer y segundo encuentros en AEW fueron ante Red Velvet, el segundo en Elevation y el primero en Dark. E hizo su debut enfrentando a Britt Baker en Dark.

Todavía no tenemos ningún detalle sobre el contrato de Billie Starkz con AEW pero veremos si continúa trabajando como independiente, lo cual entendemos que seguirá haciendo, como otras luchadoras y luchadores de la empresa. La luchadora de 18 ha estado trabajando, entre muchos otros sitios, en especial, en GCW y MLW.

¿Qué opinión tienes de Billie Starkz?