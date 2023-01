Desde la Rupp Arena de Lexington (Kentucky), escenario del más reciente AEW Dynamite, Dark: Elevation no hizo alardes extraordinarios en su episodio número 100.

Lejos queda ya marzo de 2021, época donde este programa youtubero se estrenó como tercero en discordia del calendario semanal de AEW, cuando la empresa poseía un elenco de competidores mucho menos amplio que el actual. Entonces, Riho y Maki Itoh estelarizaron tal “premiere” con un buen combate.

Anoche, Claudio Castagnoli y Blake Christian ocuparon el “main event”, teniendo al Campeonato Mundial ROH de telón de fondo, aunque no igualaron la calidad de aquel choque del capítulo inaugural.

Se echó en falta mayor factor narrativo, demasiadas veces inconsistente dentro de Dark: Elevation y Dark, que estimulara al espectador a ver estos shows como complemento de Dynamite y Rampage, más allá de servir de entreno para ciertos combates televisivos. Y un servidor lo lleva diciendo ya casi dos años.

1 – Red Velvet derrotó a Billie Starkz

Diamante aceptó hacer dupla con Athena. En compensación, deberá concederle una oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil ROH.

Athena has officially chosen her tag team partner for tonight's match: Diamante!



