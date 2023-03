Kiera Hogan pareció viviría un impulso individual cuando dejó de ser la lacaya de Jade Cargill, pero tras perder ante esta el pasado diciembre, sus únicas victorias se han dado dentro de Dark. Y ayer, ni siquiera pudo sumar una nueva, pues Leila Grey, aún esbirra de Cargill, la venció. Merece algo más la ex Campeona de Parejas Knockouts.

Quien espero no sea olvidada en la enorme baraja de AEW es Billie Starkz, si finalmente la joven gladiadora firma con el producto Élite. Anoche, Starks protagonizó su primer estelar allí, ante una talentosa partenaire, Toni Storm, con combate hoy en Dynamite. Un buen duelo, aunque inferior al que Starkz conjugó con Emi Sakura el pasado 21 de febrero.

1 – Juice Robinson derrotó a Leon Ruffin

2 – Leila Grey derrotó a Kiera Hogan

3 – Iron Savages derrotaron a The Wingmen (Ryan Nemeth y Cezar Bononi)

4 – The Renegades derrotaron a Avery Breaux y Mafiosa

5 – Toni Storm derrotó a Billie Starkz

