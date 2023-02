Billie Starkz recuerda romperle la nariz a Britt Baker

La luchadora de 18 años Billie Starkz hizo su debut en All Elite Wrestling con dos combates grabados para Dark en diciembre en los que enfrentó a Red Velvet y Britt Baker. En enero, recordaba así la experiencia: “Fue realmente una gran experiencia. Definitivamente fue un ambiente muy cómodo para mí, siento que me recibieron de inmediato y que no estaba estresada en absoluto. Creo que eso también se debió a que ya tenía muchos amigos allí (…)”

► Billie Starkz le rompió la nariz a Britt Baker

Más recientemente, hablando con nuestros compañeros de Fightful, la joven guerrera recordaba haberle roto la nariz a la ex Campeona Mundial AEW, que protagonizó otro de sus clásicos momentos “Bloody Britt Baker”.

“Honestamente, estaba un poco asustada en el combate cuando sucedió porque no sabía… ‘Ella está sangrando, ¿van a cortar el combate, tenemos que irnos a casa ahora? ¿Tenemos que salir del ring? ¿Qué debo hacer?’. Tan pronto como vi sangre, dije: ‘Oh, no’. Tan pronto como supe que las cosas estaban bien, seguí adelante y las cosas estaban bien. Tan pronto como llegamos a la parte de atrás, ella llegó a la parte de atrás antes que yo, y la estoy buscando para pedir perdón, pero ya está sonriendo y tomando fotos. Yo estaba como: ‘Supongo que eso significa que ella está bien’. Ella vuelve corriendo y dice: ‘Estoy bien, gracias, buen combate’. ‘Oh, estás bien. ¿Tu nariz está bien?’. ‘Oh, es frágil, probablemente fue mi culpa’. ‘Oh, está bien, supongo que está bien'”.

Además, Billie Starkz volvió este año a AEW para tres luchas más, dos en enero (Red Velvet y Emi Sakura) y una en febrero (Yuka Sakazaki). Acerca de esta última también estuvo hablando en la entrevista, haciendo referencia a que las dos se enfrentaron previamente por el Campeonato Princesa de Princesas en Tokyo Joshi Pro.

“Me encanta el grupo de chicas que tienen en AEW. La he pasado increíble en el ring. También obtuve la experiencia de luchar contra Britt Baker y enfrentar a Yuka (Sakazaki) nuevamente, lo cual fue increíble, y luego hacerlo en Japón fue una gran experiencia”.

“Todos me apoyan mucho y venían y me daban sus opiniones después de los combates, cosas en las que puedo trabajar, cosas que puedo mejorar. Tony (Khan) ha aparecido al azar aquí y allá, y honestamente es el ser humano más torpe pero agradable que jamás hayas conocido. Estoy como: ‘Dios mío, puedo relacionarme con este hombre a pesar de que está corriendo’, estoy como: ‘¿Necesitas ayuda? ¿Qué está pasando?’ [risas]”.