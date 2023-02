Pasan las semanas, los meses, y AEW Dark: Elevation alcanza su episodio número 101. Y si el 100 no tuvo nada de especial, el visto ayer aún menos.

Esta vez quiero detenerme en Spanish Announce Project, interesante grupo que contó con segmento propio cuando supimos de él por primera vez hace mes y medio. Desde entonces, Angelico, Luther y Serpentico sólo han ganado un combate, y lo hicieron ante un trío de talentos de la escena independiente a modo de elevación.

De veras me pregunto qué tendrá de atractivo para Angelico continuar bajo el paraguas de AEW, obviando la remuneración económica regular, que presumo resultará generosa. El ex Lucha Underground suma 35 primaveras, edad en la que un luchador debería alcanzar su apogeo. Frankie Kazarian ya lo dijo en necesarias declaraciones recientes: “Algunos chicos y chicas tal vez quieran más, y estoy con ellos. Sal y consíguelo, tío”.

Como único apunte destacable, el estreno en suelo Élite de Jake Crist, figura del “deathmatch” estadounidense y otrora habitual de IMPACT! Wrestling.

► Resultados AEW Dark: Elevation – El proyecto “jobber”

1 – Jericho Appreciation Society (Angelo Parker y Matt Menard) derrotó a The Boys (Brandon y Brent)

2 – Juice Robinson derrotó a Jake Crist

Jake Crist hizo su debut aquí en AEW.

On AEW Dark Elevation #101: Juice Robinson defeated Jake Crist @TheJakeCrist, who made his AEW debut.



Jake is known for competing in Impact Wrestling, where he held the X-Division & Tag Team Championships.#AEW #AEWDarkElevation pic.twitter.com/vyoqbDE4tN — AEW Enhancement Talent (@AEWEnhance) February 7, 2023

3 – The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) derrotó a Crash Jaxon, Matt Brannigan y Renny D

Crash Jaxon hizo aquí su debut en AEW.

On AEW Dark Elevation #101: Dark Order (Alex Reynolds, John Silver, & Evil Uno) defeated Crash Jaxon @thecrashjaxon, Renny D @OfficialRennyD, & Matt Brannigan @matt_brannigan.

Crash made his AEW debut.



Crash made his AEW debut.#AEW #AEWDarkElevation pic.twitter.com/Sf4V6zlCmc — AEW Enhancement Talent (@AEWEnhance) February 7, 2023

4 – Yuka Sakazaki derrotó a Billie Starkz

5 – Best Friends y Orange Cassidy derrotaron a Spanish Announce Project (Luther y Serpentico) y Zack Clayton (con Angelico)

6 – Powerhouse Hobbs derrotó a Corey Calhoun

7 – Top Flight derrotó a The Butcher & The Blade (con The Bunny)

8 – Emi Sakura, Diamante, Nyla Rose y Marina Shafir (con Vickie Guerrero) derrotaron a Madison Rayne, Queen Aminata, Hyena Hera y Skye Blue

9 – Blackpool Combat Club (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) derrotó a Ari Daivari y Tony Nese (con Mark Sterling)