Grabado el 28 de enero desde los Universal Studios de Orlando (Florida), dentro de un menú de 13 luchas, hubo tiempo en AEW Dark para que al menos dos de ellas gozaran de una duración decente. En concreto, el estelar, protagonizado por Trent Beretta y Tony Nese, y un mano a mano entre Emi Sakura y Billie Starkz. Ambas de calidad, aunque sin bagaje narrativo ni propiciadoras de algún catalizador dramático.

Este episodio que nos ocupa también albergó varios debuts. El más relevante, el de Brady Booker, Bodhi Hayward durante su paso por WWE (concretamente, por NXT, 205 Live y NXT UK), quien vio rescindido su contrato con la empresa el pasado noviembre.

► Resultados AEW Dark – Billie Starkz da sentido a Dark

1 – Matt Sydal derrotó a Slim J (con Sonny Kiss y Jeeves Kay)

Tras la lucha, Top Flight y AR Fox hicieron el salve a Sydal, quien estaba siendo atacado por los rudos.

2 – Julia Hart derrotó a Devlyn Macabre

3 – The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) derrotaron a Oliver Sawyer y Jay Malachi

4 – The Renegades (Robyn y Charlette Renegade) derrotaron a Lizzy Blair y Peyton Blair

Lizzy Blair y Peyton Blair hicieron su debut aquí en AEW.

5 – Preston Vance (con Jose The Assistant) derrotó a Blanco Loco

6 – Tony Deppen derrotó a Caleb Konley

7 – Iron Savages (Bronson y Boulder) derrotaron a Chris Sandson y Terry Kid

Chris Sandson y Terry Kid hicieron su debut aquí en AEW.

8 – Brady Booker derrotó a Dak Draper

Brady Booker hizo su debut aquí en AEW.

9 – Rohit Raju y Jora Johl derrotaron a Dale Springs y Bryce Cannon

AEW emitió un misterioso vídeo.

10 – Emi Sakura derrotó a Billie Starkz

11 – The Wingmen (Peter Avalon, Ryan Nemeth y Cezar Bononi) derrotó a Jay Marte, Jarett Diaz y Rich Adonis

12 – Jeff Jarrett y Satnam Singh derrotaron a The Boys (Brandon y Brent)

13 – Trent Beretta derrotó a Tony Nese (con Mark Sterling)