Bash at the Beach 2000 vio la última lucha de Hulk Hogan en WCW. Entonces, venció a Jeff Jarrett para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo de la compañía cuando su oponente se tumbó sobre la lona para dejarse realizar el toque de espaldas. Posteriormente, Vince Russo apareció en escena para acusar al Hulkster de hacer uso excesivo de su control creativo y anunciar que el título se pondría nuevamente en juego entre Double J y Booker T. Es uno de los episodios más recordados de las carreras de todos los involucrados. Y más de dos décadas después volvemos a él para hacernos eco de declaraciones inéditas del mismo Hulk Hogan tan solo 24 después de lo sucedido en Bubba The Love Sponge Show.

> Hulk Hogan sobre WCW Bash at the Beach 2000

“Obtuve el cinturón. No sé qué pasó. Cuando Russo volvió al ring y comenzó a maldecirme, me fui del ring y (Doug) Dellinger dijo: ‘Terry, vete del edificio, no necesitas la demanda’. La cuestión es que llegué a allí y Russo dijo: ‘Queremos que le des una paliza a Jarrett. (Scott) Steiner va a bajar. Golpea a Steiner. Queremos que levantes la mano, tengas la cabeza en alto, el pecho en alto, y ganes el combate por descalificación’. ‘Está bien, genial. ¿Qué vamos a hacer en Nitro?’. ‘No he pensado en ello’. ‘No hay problema. ¿Qué tal la semana que viene o el próximo pay-per-view?’. ‘Terry, tengo que ser totalmente honesto contigo…’. Cuando empezó a decir eso, dije: ‘Oh, mi*rda’. Miré a Bischoff y [Russo] dijo: ‘Realmente no sé qué hacer con tu personaje. FU New Blood fue genial, pero no vas a hacer ese personaje. Déjame ser honesto contigo. No sé qué hacer contigo’. Dije: ‘¿Qué tal si hago el trabajo para Jarrett? No estoy muy feliz aquí, llamemos a Brad Siegel y déjame salir de mi contrato. Tengo otras cosas que puedo hacer’. ‘Probemos eso’. Llamamos a Brad Siegel, él dice: ‘Terry, no puedo dejarte salir de tu contrato. No quiero que vayas a Fox o cosas así’. Le dije: ‘Russo, no me importa hacer lo que sea que vayas a hacer, pero tengo que saberlo’. ‘Dame una semana o dos para pensar’. ‘No me pagan todas las semanas como a ti. Solo me pagan cuando trabajo. La última vez que confié en ti, estuve con Sting en Halloween Havoc y no me pagaron durante unos meses. Eso no es para mí. Me gusta hacer cada año mejor que el año pasado’.

“‘Confié en ti con Kidman, me ganó dos o tres semanas seguidas. Para vencer a Superman Kidman, necesité un par de nudillos de bronce y un árbitro especial. Convierto a Kidman en una estrella, y dos semanas después, haces perder a Kidman con Juventud Guerrera. Aparentemente, no sabes qué diablos estás haciendo. Kidman debería haber vencido a Sting y luego a Goldberg y luego a Jarrett y luego ganar el cinturón. Me tenéis encerrado. Es hora pensar en mí mismo. Este negocio se trata de dinero y ser el número uno’. De repente, estoy en una mala posición. Tengo una cláusula creativa en mi contrato en caso de que alguien como la hija de seis años de Stephanie McMahon me de un mal final con la que puedo protegerme. Voy a hacer uso de la cláusula creativa. ‘Voy a golpear a Jarrett con la bota, [Russo] va a venir al ring. Esquivo el bate, powerbomb, golpeo a Jarrett con la bota, uno, dos, tres’. [Russo dice]: ‘A la mi*rda, no puedes hacer eso. A la mi*rda, hijo de p*ta. No puedes hacerme esto’. ‘Tómatelo con calma, hermano. No es gran cosa. Haré el trabajo para Jarrett, pero quiero terminar mi contrato. Si no, ganaré el combate por descalificación, pero dime qué vas a hacer conmigo. Miénteme’. ‘No puedo mentirte. No puedo hacer nada contigo. ¿En qué quieres que piense?’. ‘Si eres tan bueno como dices, tenemos a Vince McMahon derribando la casa y, aparentemente, no dirigías esa empresa allí porque puedo ver el genio creativo que has sido aquí. Tal vez no se te ocurra nada. A la mi*rda, hermano’. Ahí es cuando Bischoff se involucra y comienzan a discutir porque tienen un montón de problemas. ‘Llama a Brad Siegel, dile que le quitaré el cinturón a Jarrett’. Le devuelve la llamada y le dice: ‘Estoy leyendo el contrato de Hogan, tenía control creativo sobre el cuerpo, el contenido y el final de sus combates. Si quiere el cinturón, dáselo’.

“Russo enloquece. Jarrett entra en el vestuario. Johnny Ace [John Laurinaitis] idea un gran final. Es tan largo que tuve que dejar de j*der, dejar la lata de cerveza y realmente pensar en ello. Es un gran final. Jarrett dice: ‘Lo entiendo’. Repasamos el final y Jarrett dice: ‘Volveré enseguida’. Nunca regresa. 10 minutos antes del combate, Johnny Ace dice: ‘¿Está todo bien?’. ‘Sí’. Jarrett nunca regresa. Me bebí una lata de Miller Light y me preparé para ir al ring. Dije: ‘Sin embargo, algo raro está pasando. Jarrett es un buen hombre que cuida los detalles y me sorprende que no haya regresado para hablar sobre el final. Está bien. Sé que tuvo el encontronazo. Lo hablaremos en el ring. Haré que funcione’. Salgo al ring y estoy empezando a pensar en los problemas que puede haber. Estoy pensando que todo está en marcha y estoy siendo genial, pero no soy un maldito idiota. Russo está ahí afuera, tiene el cinturón y se apoya en la valla de protección. No es gran cosa, me imagino que se está comportando como un imbécil porque está enojado como el demonio conmigo. Jarrett aparece. Salgo yo, el rugido es eléctrico, el estallido más fuerte de la noche. Hago lo de la oreja solo para que Russo vea lo over que estaba. Este hijo de p*ta se sube al ring y se acuesta. Russo me mira, se sube a la valla: ‘Vete a la mierda, Hogan’. Me tira el cinturón. Miro a Jarrett: ‘¿Por qué estás haciendo esto?’. Jeff dice: ‘Siempre me dijiste que hiciera lo que tengo que hacer’. Está tirado en el medio del ring y yo le estoy hablando. ‘Levántate y lucha. Vamos a darle una patada en el trasero a este tipo’. ‘Eres uno de los chicos. Siempre has dicho que haga lo que tengo que hacer. Estoy haciendo lo que tengo que hacer’. ‘Eres un maldito pedazo de mierda’. Le puse el pie encima, hicieron la cuenta, tomé el cinturón, me fui del escenario y dije: ‘A la mi*rda’. Llegué a la parte de atrás y dije: ‘¿Dónde está Russo?’. No pude encontrarlo en ninguna parte. Estoy temblando tanto que estoy a punto de llorar. Aquí viene Russo, aparece en el monitor. Grito: ‘Saquen a Nick [el hijo de Hogan] de aquí’. Iba a matar a Russo y no quería que lo viera. Dellinger me vio sacar a mis hijos del edificio, así que supo que estaba tramando algo. Estoy esperando a que regrese ese hijo de p*ta y me voy a descargar sobre él. La mitad de los muchachos de Russo están vigilando. No voy a decir ningún nombre, pero vi que había gente observándome. Dellinger me agarró: ‘Terry, sal de aquí’. ‘No, tengo algo que decir’. ‘No vale la pena la demanda. Sal de aquí’. Eric, Dellinger y tres o cuatro personas me sacaron de allí“.