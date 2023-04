3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 11 de abril 2023

WWE NXT 11 DE ABRIL 2023.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y estamos rumbo a NXT Spring Breakin’. En el evento estelar, Grayson Waller ganó un Fatal 4 Way para convertirse en el nuevo retador de Carmelo Hayes.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 11 DE ABRIL 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Revancha tendrá que esperar

Bron Breakker y Roxanne Pérez son ahora los ex Campeones, pero parece que WWE ha decidido no apurarles sus revanchas que, aunque no son obligatorias, luce como el camino a seguir, especialmente por el lado de Bron, quien se convirtió en rudo precisamente atacando al actual monarca, Carmelo Hayes.

► 1- Von Wagner

Von Wagner no impresiona a pesar de su tamaño, y en este último encuentro no se vio tan mal gracias a Ilja Dragunov. Ahora, con la derrota, parece que no tendrá un rumbo definido, al menos en el corto plazo.

LO MEJOR

► 3- División Femenil

Cora Jade llegó para hablar de la división femenil de NXT, solo para darse cuenta cuánto ha progresado esta tras la partida de quienes fueran sus portaestandartes. Gran mérito de WWE aquí en desarrollar a las mujeres, que cuentan con una Campeona inédita como Indi Hartwell y un puñado de posibles retadoras como Roxanne Pérez, Cora Jade, Tiffany Stratton, Zoey Stark y Lyra Valkyria.

► 2- Tiffany Stratton vs. Sol Ruca

Una lucha bastante buena en la que amba se lucieron. Tiffany Stratton logró la victoria lógica aquí, y su mejoría en el ring ha sido notable.

► 1- Fatal 4 Way

Fantástico trabajo de los cuatro hombres. Hudson lució notablemente fuerte aquí y Lee tuvieron una gran actuación. JD nunca se sintió como una amenaza, pero obviamente hizo lo suyo en el ring. Waller obtuvo la victoria, lo que no es sorprendente considerando todas las circunstancias.