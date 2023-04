3×3: Lo mejor y lo peor de WRESTLEMANIA 39 – Noche 2

WRESTLEMANIA 39.— Este sábado se llevó a cabo la primera noche de WrestleMania 39, el evento premium más importante de la WWE en el año. En el combate estelar, Cody Rhodes derrotó a Roman Reigns y es el nuevo Campeón Universal Indisputable WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WRESTLEMANIA 39 – NOCHE 2

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WRESTLEMANIA 39, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Brock Lesnar vs. Omos

Si bien Omos tuvo su cuota de ofensiva e hizo ver a Lesnar muy pequeño, la lucha se enmarcó dentro de lo predecible, sumado al hecho de que fue demasiado corta. Se esperaba que Omos resistiera al menos uno o dos F5, pero nada.

► 2– Shane McMahon

WrestleMania siempre trae sorpresas y en esta ocasión no fue la excepción. Sin embargo, el regreso de Shane McMahon —aunque fue bien recibido— no era lo que la gente esperaba. Además, terminó insertándose en una lucha de relleno contra The Miz y donde terminó lesionándose al realizar un salto. Por fortuna, Snoop Dogg, The Miz y la réferi Jessika Carr improvisaron muy bien y lograron salir airosos a pesar de la desgracia. Esperemos que Shane tenga una pronta recuperación.

► 1– WrestleMania Showcase Femenil

Una lucha que, de por sí, ya carecía de sentido. Fue más corta —a diferencia de los varones— y con poco brillo. Por si fuera poco, Ronda Rousey, probablemente debido a la lesión en su brazo, hizo poco o nada y terminó llevándose el triunfo.

LO MEJOR

► 3– Bianca Belair vs. Asuka

Una lucha que no fue consecuente con la mala rivalidad que tuvieron, y prácticamente ambas trajeron lo mejor para este combate. Estuvo lleno de variantes y Asuka demostró ser una de las retadoras más difíciles que le ha tocado afrontar a Bianca, quien mostró una vez más lo espectacular que es en un ring.

► 2– Roman Reigns vs. Cody Rhodes

Esto comenzó lentamente, pero una vez que llegaron a su punto más alto, cualquier cosa podía pasar aquí. Como en todas las luchas titulares de Roman Reings: se contó una historia, el retador se ponía en clara posición de ganar, el réferi era golpeado y hubo la interferencia de los miembros de The Bloodline. Gran encuentro y un resultado que no dejó contento a todos: para algunos fue lo correcto y para otros, no. Habrá que ver el motivo detrás de esta decisión y de eso dependerá si fue la decisión acertada por parte de WWE.

► 1 – Gunther vs. Sheamus vs. Drew McIntyre

Un encuentro que casi rozó a la perfección. Cumplió lo que dictó el papel y estuvo lleno de intensidad y drama de principio a fin, con prácticamente ningún punto bajo. Ni siquiera el resultado fue cuestionable porque esto cimenta aún más el legado de Gunther como Campeón Intercontinental WWE.