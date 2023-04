Shane McMahon se lesionó en WrestleMania 39

En la segunda noche de WrestleMania 39 hubo un segmento no programado —al igual que en la primera noche— protagonizado por The Miz y Snoop Dogg, y este último le volvió a programar un combate a The A-Lister pese a las protestas. En esta ocasión, su rival fue Shane McMahon, quien volvía por primera vez desde Royal Rumble 2022 y fue recibido con una gran ovación.

Aunque Miz no quería luchar, Dogg pactó el combate de inmediato. Por lo que empezó el combate de inmediato. Aunque Shane empezó a hacer buenos movimientos, el ex mandamás de WWE se lastimó solo la rodilla y tuvo que ser retirado por el personal médico.

► Triple H confirma lesión en el cuádriceps de Shane McMahon

Evidentemente, la lesión de Shane McMahon no era algo que debía suceder y Snoop Dogg, con la ayuda de la réferi Jessika Carr y The Miz, tuvieron que improvisar de inmediato en frente de los más de 80 mil fanáticos que se congregaron en el SoFi Stadium y terminó siendo una lucha entre el miembro del Salón de la Fama WWE y el ex Campeón WWE, con la victoria del primero tras conectarle lo que quizás fue el peor “People’s Elbow” más feo de la historia.

Durante la conferencia de medios posterior a WrestleMania, Triple H confirmó que Shane McMahon se rompió el cuádriceps durante ese segmento. Se desconoce cuánto tiempo se requerirá para una completa recuperación, pero con suerte, “Shane O-Mac” podrá recuperarse por completo.

Triple H también elogió a Snoop Dogg por lo ocurrido luego de la baja de Shane McMahon y señaló que era “un artista nato” y que “no perdió el ritmo”, ya que pudo continuar donde lo dejó Shane McMahon.