3×3: Lo mejor y lo peor de WRESTLEMANIA 39 – Noche 1

WRESTLEMANIA 39.— Este sábado se llevó a cabo la primera noche de WrestleMania 39, el evento premium más importante de la WWE en el año. En el combate estelar, Kevin Owens y Sami Zayn derrotaron a The Usos para coronarse como los nuevos Campeones Indisputables de Parejas WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WRESTLEMANIA 39

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WRESTLEMANIA 39, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Austin Theory vs. John Cena

Fue una lucha bastante básica y con una calidad comparable a la de un programa semanal. Al menos, el resultado fue el lógico y esto de ninguna manera deja mal parado a Cena.

► 1– Pat McAfee vs. The Miz

Si bien la aparición de Pat McAfee siempre es bienvenida, pero ponerlo en una lucha contra The Miz, cuando Bobby Lashey o LA Knight no tienen participacíon, no fue la mejor idea. Además, ambos dieron un combate muy flojo.

LO MEJOR

► 3– Seth Rollins vs. Logan Paul

Como ha sido el caso, Paul sigue siendo terriblemente bueno en estas cosas. Hubo algunas cuentas de dos allí y Rollins fue la elección correcta para ayudar a Paul a atravesar el encuentroen un escenario tan colorido. Logan Paul como atracción especial todavía funciona bien y será genial tenerlo cerca en el futuro si así lo desea.

► 2– Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

Esto comenzó lentamente, pero una vez que llegaron a su punto más alto, cualquier cosa podía pasar aquí. Si bien hubiera sido difícil imaginar que Ripley perdiera, siempre existe esa posibilidad con Charlotte allí. Lo que importa es que Ripley obtuvo la victoria que importa y se convierte en la nueva estrella. Charlotte necesita alejarse un poco de Ripley y dejar que ella sea la que mande allí. Ambas cumplieron lo previsto en el papel regalándonos un gran encuentro.

► 1 – The Usos vs. Kevin Owens y Sami Zayn

Esto fue todo sobre la historia entre los cuatro y fue un gran éxito. Habían preparado esta historia hace meses y ahora tenían la oportunidad de darlo todo. Los últimos minutos fueron el tipo de situación en la que uno podía sentir que se acercaba el gran momento, pero igual aportaron su cuota de drama con esos falsos finales. Fue un gran encuentro y la mejor manera de cerrar la primera noche de WrestleMania 39.