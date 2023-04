Major League Wrestling sigue dando forma a su evento Battle Riot V. MLW acaba de anunciar un nuevo combate para el evento que se celebrará el 8 de abril 2023 desde la 2300 Arena en Philadelphia.

A través de su pagina web y redes sociales Major League Wrestling ha anunciado que Ricky Shane Page se mide contra Jacob Fatu en MLW Battle Riov V.

Rickey Shane Page ha diezmado adversarios desde Tokio hasta Ohio y todos los puntos intermedios. Ahora, “The Human Slaughterhouse” choca con el “Samoan Werewolf” Jacob Fatu en lo que promete ser una carnicería total.

Emergiendo como parte de The Calling, junto con Raven, AKIRA y numerosos individuos aún desconocidos con máscaras antigás, The Calling es responsable de innumerables ataques al elenco de MLW. Dejando una ominosa tarjeta de presentación a su paso, el enigmático Calling ha arrojado una sombra oscura y humeante sobre la liga. ¿Qué sucede cuando estas dos fuerzas chocan en el sur de Filadelfia? Pura destrucción.

Cartel Battle Riot V

Battle Riot Match

Shigehiro Irie vs. Willie Mack vs. Mr. Thomas vs. John Hennigan vs. Jimmy Lloyd vs. Lince Dorado vs. Raven vs. Rickey Shane Page vs. 1 Called Manders vs. Sam Adonis vs. Lance Anoa’i vs. Alex Kane vs. Jacob Fatu vs. Mance Warner vs. Matthew Justice vs. Calvin Tankman vs. Juicy Finau vs. Ray Jaz vs. Tracy Williams vs. 21 luchadores por confirmar

Campeonato Mundial Peso Completo MLW

Alex Hammerstone (c) vs. Real 1

Campeonato Mundial Unificado de wXw

Shigehiro Irie (c) vs. Calvin Tankman