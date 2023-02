5×5: Lo mejor y lo peor de WWE ELIMINATION CHAMBER 2023

WWE ELIMINATION CHAMBER 2023.— Este sábado se celebró WWE Elimination Chamber 2023, el segundo evento premium de WWE de este 2023, y que contó con cinco encuentros, y que representa la última parada previa a WrestleMania 39. En el estelar, Roman Reigns derrotó a Sami Zayn, reteniendo el Campeonato Universal Indisputable WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE ELIMINATION CHAMBER 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Elimination Chamber 2023, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Eliminación de Montez Ford

Montez Ford fue el más destacado del Elimination Chamber, pero luego de que fuera eliminado por un pisotón de Seth Rollins, tuvo que ser sacado con asistencia, temiéndose lo peor. Sin embargo, eso fue para que la puerta estuviera abierta y pudiera ingresar Logan Paul. Fue un susto innecesario para los fans.

► 2– Muchas pausas

Se entiende que antes o después de las luchas de la cámara de eliminación se tomen un tiempo para bajar la estructura, pero la cantidad de pausas que hubo entre combates no dejó de ser exagerado, y no vimos solo lo correspondiente a la rivalidad. Eso sí, la promoción de Seth Rollins y Becky Lynch de WrestleMania, interpretando a The Joker y Batman, respectivamente, fue muy buena.

► 1 – Brock Lesnar vs. Bobby Lashley

Una lucha corta y la peor de las tres que ambos protagonizaron. Tal vez el resultado deja abierto a un combate con estipulación en un futuro, pero por ahora, todo indica que Lashley enfrentará a Bray Wyatt en WrestleMania.

LO MEJOR

► 5– El Público

Gran marco de público que llenó la arena, y no solo eso, el apoyo que mostraba a los canadienses: Natalya, Edge, Sami Zayn y Kevin Owens, fue espectacular, con Sami Zayn recibiendo los mayores vítores. El público estuvo muy metido en los combates.

► 4– Edge y Beth Phoenix vs. Finn Bálor y Rhea Ripley

Tal vez el resultado fue sorpresivo aquí, pero se hizo un buen trabajo al hacer que Beth se sintiera como una gran estrella, a pesar de no ser una luchadora habitual. Rhea no se sintió afectada por la derrota y ahora con esta victoria, Edge podría ya haber dejado atrás su rivalidad con The Judgment Day, a menos de que apueste su carrera en WrestleMania. La lucha fue mejor de lo esperado aquí y al menos el público recibió una alegría.

► 3– Elimination Chamber femenil

Se cumplió el pronóstico con la victoria de Asuka y plantea sobre la mesa una lucha en WrestleMania 39 que pinta para ser sólida. Acá, en la lucha de Elimination Chamber femenil, todas se lucieron y las eliminaciones se dieron con cierta lógica. Liv Morgan fue la más destacada, Natalya obtuvo su eliminación, y Carmella fue la encargada de sacarla, siendo la más odiada de todas.

► 2- Roman Reigns vs. Sami Zayn

Este es un encuentro en el que las emociones jugarán un papel muy importante porque en eso se basó el mismo. Lo que obtuvimos fue genial y se sintió épico, pero el resultado evidentemente fue amargo para la mayoría, cuando Sami estaba cerca en un par de ocasiones. No importa cómo se vea esto, es probable que Zayn nunca gane, ya que el lugar destacado en Wrestlemania será para Cody Rhodes. Sin embargo, por ahora, este es el siguiente paso en la historia de The Bloodline, ya que Reigns pudo derrotar a Zayn, pero The Usos podrían no tener tanta suerte contra Sami Zayn y Kevin Owens, que habría experimentado un primer paso luego del combate.

► 1- Elimination Chamber varonil

Algunas maniobras terminaron siendo una locura, pero básicamente todos hicieron un gran trabajo aquí. Ford fue el MVP e hizo lo que esperábamos que hiciera aquí con una estructura a su disposición. La entrada de Logan Paul para costarle a Rollins es una excelente manera de preparar su combate de Wrestlemania y Theory termina obteniendo una gran victoria para mantener su reinado del título.