El lunes, Dark: Elevation sólo contó con cuatro combates y ayer, Dark igualmente fue breve, con cinco. Un servidor, que cubre estos shows youtuberos, no se quejará precisamente esta semana, pero no evita apuntar de nuevo contra el formato de los mismos.

Cuatro o cinco luchas es una cifra ideal para Dark: Elevation y Dark. Pero si siguen gozando de los mismos minutos habituales, no habrá servido de nada. Anoche, varios emparejamientos lucían interesantes. ¿Por qué no haber concedido algo más de tiempo para que Matt Taven o Diamante mostraran sus habilidades debidamente y que por una vez algún combate de Dark: Elevation/Dark resulte memorable?

► Resultados AEW Dark – Lance Archer, cansado de Dark

1 – Matt Taven derrotó a Brian Pillman Jr.

2 – Lee Johnson derrotó a Blake Li

3 – Josh Woods derrotó a Daisy K

Daisy K hizo su debut aquí en AEW.

Vía promo, y acompañado de Jake Roberts, Lance Archer quiso que AEW le ofreciera mejor competencia. Este discurso de Archer llevo dos años escuchándolo.

4 – Willow Nightingale derrotó a Diamante