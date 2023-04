Konnan: “Podría hablar otra vez con Triple H”

Konnan fue el encargado de inducir a Rey Mysterio al Salón de la Fama de la WWE el día antes de la primera noche de WrestleMania 39, donde The Great Mask of All Time venció a su hijo, Dominik Mysterio, en un mano a mano. Curiosmante, K-Dawg pensaba que el villano debía derrotar al héroe en el Evento Premium. Aunque tampoco veía al joven luchador funcionando como tal. También, no hace mucho, el integrante del Judgment Day estuvo hablando de la influencia que tuvo en él.

> Konnan habla del WWE Hall of Fame

Continuamos hablando del Hall of Fame pues Konnan estuvo dando interesantes detalles recientemente en Keepin It 100. Cuenta que escribió su discurso tres días antes para así tener tiempo suficiente de memorizarlo. Tenía una duración de siete minutos pero la compañía le dijo que solo disponía de tres y le dieron al escritor Bryan Yang para que lo ayudara. Sus palabras, a través de las cuales realizó un viaje por la carrera de Rey Mysterio, fueron muy elogiadas tanto por compañeros como por fanáticos.

“Digo: ‘no hay forma de que pueda representar adecuadamente a esta p*ta leyenda en tres minutos’. El tipo dice: ‘déjame ver si puedo conseguirte cinco’. Estoy pensando: dame cinco porque voy a tomar siete. Si me calientan, me calientan, me importa una mi*rda. Voy a presentar adecuadamente a mi chico“.

Konnan apunta también que tuvo la oportunidad de hablar con Triple H y que fue muy amable, aunque cree que podrían volver a hacerlo: “No quiero entrar en eso, pero parece que podríamos tener otra conversación”. Y además señala que tuvo una gran experiencia durante el fin de semana de WrestleMania.

