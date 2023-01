En su corta carrera como luchador, Konnan ha influenciado notablemente a Dominik Mysterio. El joven guerrero apenas está comenzando su vida luchística pero en realidad los encordados están en su AND. Tan solo por ser hijo de uno de los más grandes como Rey Mysterio. Y por las experiencias que tuvo siendo un niño.

Recientemente, en la conferencia de prensa de Royal Rumble 2023, donde tuvo una actuación destacada, tanto en sí mismo como con el Judgment Day, Dominik estuvo hablando de cómo Konnan, alguien muy cercano a su familia desde hace mucho tiempo, fue importante en su camino hasta ahora.

► La influencia de Konnan en Dominik Mysterio

“Entonces, cuando comenzó, fue muy orgánico, porque no tenía idea de lo que sucedería. Tenía una franela y la hicimos funcionar. Y después de eso, vi en Internet que me estaban etiquetando en todo, como dijiste, cosas de NWO Konnan y Wolfpac y Filthy Animals Konnan. Y se acercó a mí. Él dijo: ‘¿Hiciste eso a propósito?’. Yo dije: ‘No, pero ahora lo haré’. le dije: ‘Porque, ¿quién mejor para rendir homenaje que uno de mis seis padrinos, Konnan?’. Así que él es el hombre también, por lo que no le deseo más que lo mejor”.

Veremos qué sigue para Dominik Mysterio próximamente. De momento, rivalizar una vez más con Edge. Aunque parece que no será él quien tenga finalmente una lucha con el miembro del Salón de la Fama sino Finn Balor. ¿Y en WrestleMania 39? Lo descubriremos.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo grande de Dominik Mysterio en la WWE?