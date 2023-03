Konnan no veía a Dominik Mysterio como un villano

Dominik Mysterio está teniendo mucho éxito como villano en WWE. Konnan creía que era demasiado amable para ser rudo. De ello estuvo hablando recientemente en MuscleManMalcolm. Quizá podríamos decir que el joven luchador está utilizando el camino fácil de ir contra una leyenda como Rey Mysterio que además es su padre así como utilizando a Eddie Guerrero pero de todas maneras lo está haciendo de maravilla y sorprendiendo a todos. Incluso a las personas más cercanas a él.

> Dominik Mysterio, ¿demasiado amable para ser rudo?

“No, no, no, no, no [dice Konnan cuando se le preguntó si creía que Dominik se convertiría en este tipo de personaje]. Especialmente no como un rudo porque es como Rey. ¿Sabes cuando conoces a tipos que son buenos por naturaleza, que en realidad no tienen malicia? Rey es así y Dom es así porque lo crió así“.

‘K-Dawg’ recuerda también que el Mysterio júnior se preguntaba cuál era su personaje cuando hacía equipo con su padre:

“Recuerdo que dijo: ‘La gente siempre me pregunta cuál se supone que es mi personaje? ¿Qué haría mi personaje?’. Esto es cuando estaba con Rey. Él dice: ‘¿Pero cuál es mi personaje?’. Le dije: ‘Sí, tienes razón, hermano. Necesitas separarte del maldito Rey. Fue genial al principio, pero ahora es como los ruedines de la bicicleta’. WWE debe haber visto algo en él para ponerlo en el Judgment Day con personas que tienen un nombre más grande. Estaba pensando_ ‘Está bien, va a aprender. Rey le enseñará algunas cosas. Edge le enseñará…’. El hecho de que le está faltando el respeto a su padre, quien es amado universalmente. Sí, estoy súper feliz“.

¿Qué te parece Dominik Mysterio como rudo?