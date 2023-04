Resultados AEW Dark: Elevation (10 de abril 2023) | The Firm vs. Rex Lawless y Traxx

Per se, Dark: Elevation y Dark lucen ya desmotivantes para el conocedor que tiene longeva constancia de la futilidad de estos shows semanales de AEW. Pero es que anoche, la empresa presentó un episodio de Dark: Elevation cual mero trámite, de menos de media hora. Cualquiera diría que AEW tiene contrato con YouTube.

Y bajo tal coyuntura, algún lumbreras pensó que sería buena idea que tres luchadores de DDT Pro Wrestling (Yuki Ueno, MAO y Shunma Katsumata; socios de facción de Konosuke Takeshita en 37KAMIINA) debutaran sobre la casa Élite, aprovechando su reciente viaje a EE.UU. para participar en la “WrestleMania Week”. Al menos, Kip Sabian y The Butcher & The Blade obtuvieron su primera victoria desde que unen fuerzas.

1 – Kip Sabian y The Butcher & The Blade (con Penelope Ford) derrotaron a Yuki Ueno, MAO y Shunma Katsumata

Yuki Ueno, MAO y Shunma Katsumata hicieron su debut aquí en AEW.

