Matt Hardy se ha vuelto contra Ethan Page y sabe que recibirá una respuesta, no solo del luchador sino de todo The Firm, pero está preparado. No está claro de qué manera pero así lo indica en un reciente video de Mukbang con Isiah Kassidy, quien le dijo si le podía contar al oído su idea, lo cual hizo, aunque solo él pudo escucharlo. El veterano luchador sí que menciona que Hook está de su lado. Justamente, su traición a All Ego ayudó a este a retener el Campeonato FTW. ¿Y si el arma secreta es Jeff Hardy?

That chair did NOT work in the favor of @OfficialEGO, as @730Hook takes advantage! Watch #AEWRampage LIVE on TNT! pic.twitter.com/jdYDA152in — All Elite Wrestling (@AEW) April 8, 2023

> El plan de Matt Hardy

“Definitivamente va a haber un respuesat… pero todo está bien. Tengo un plan en marcha. Tengo un arma secreta. Tengo un arma secreta que se insertará en esto, y también Hook es nuestro chico. Hook está de nuestro lado. Dijo que para lo que sea que lo necesitemos, está dentro. Además, tenemos amigos. Nuestro Rolodex es profundo. Tenemos amigos, y estaré listo para llamar a algunos bateadores pesados.

“un momento divertido. Es hora de divertirse con Hardy Party y eliminar The Firm. Mi predicción es que cuando todo esto esté dicho y hecho, tú y yo, The Firm pensaron que nos estaban atrapando y haciendo de nuestra vida un infierno y que simplemente ganarían dinero con nosotros. Pero lo que hicieron es dejarnos entrar y, desde adentro, destruimos internamente a esa perra. Cuando todo esté dicho y hecho, no habrá una the Firm. Vamos a cerrar esa mi*rda”.

¿Qué te parece la historia de Matt Hardy con Ethan Page?