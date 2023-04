Ric Flair es una leyenda viviente de la lucha libre profesional. Para muchos, el mejor de todos los tiempos. Uno de los pocos de toda la historia que puede decir que cambió los encordados para siempre. ¿Qué más queda por decir del Nature Boy? Se ha hablado en noticias, se ha escrito en artículos, se ha contado en documentales todo después de toda una vida dedicada a las luchas. Ni cine ni televisión ni música ni literatura han podido dejar fuera al dieciséis veces Campeón Mundial. Y se está acercando una nueva biografía.

> Una nueva biografía de Ric Flair

El historiador Tim Hornbaker anuncia la próxima publicación de ‘The Last Real World Champion: The Legacy of ‘Nature Boy’ Ric Flair’.

My tenth book will be published on September 12, 2023. The title is The Last Real World Champion: The Legacy of 'Nature Boy' Ric Flair. This is the first book on Flair written by a historian and will be one of my largest books with over 50 pages of endnotes. — Tim Hornbaker (@TimHornbaker) April 9, 2023

“Mi décimo libro se publicará el 12 de septiembre de 2023. El título es The Last Real World Champion: The Legacy of ‘Nature Boy’ Ric Flair. Este es el primer libro sobre Flair escrito por un historiador y será uno de mis libros más grandes con más de 50 páginas de notas finales“.

This book is three years in the making and one I considered to be historically important on so many fronts. Thank you for all the support, as always! — Tim Hornbaker (@TimHornbaker) April 9, 2023

“Este libro lleva tres años en preparación y lo considero históricamente importante en muchos frentes. ¡Gracias por todo el apoyo, como siempre!”.

Hornbaker, autor de ‘Death of the Territories’, ‘National Wrestling Alliance: The Untold Story of the Monopoly That Strangled Pro Wrestling’ y ‘Master of the Ring: The Biography of Buddy Rogers’, señala en SLAM Wrestling que Flair no estuvo involucrado en el proceso.

“Ric Flair es una de las figuras más importantes de la lucha libre profesional de todos los tiempos. También es una de las personalidades más comentadas y criticadas en la historia del deporte. Pensé que era hora de que un historiador presentara su historia completa desde un punto de vista independiente y que pusiera sus logros en la perspectiva adecuada“.

