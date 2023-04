Matt Hardy explica su traición a Ethan Page en AEW

En Dynamite, Matt Hardy traicionó a Ethan Page para que Hook retuviera el Campeonato FTW. El ex WWE llevaba varios meses trabajando codo con codo con All Ego por obligación, como también Isiah Kassidy, dentro de la facción The Firm, pero ya no lo hará más. De ello estuvo hablando recientemente en The Extreme Life of Matt Hardy.

.@730Hook takes @officialEGO for a ride, but Ethan Page makes him pay for it!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/ZS0moDXAbU

— All Elite Wrestling (@AEW) April 6, 2023