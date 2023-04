Tenryu Project llegó al Shin-Kiba 1st RING para su evento nombrado “Wrestle And Romance Vol. 11”.

► “Wrestle And Romance Vol. 11”

Kohei Sato y Masayuki Kono se aliaron en choque de parejas contra Mammoth Sasaki y SUSHI, para terminar imponiéndose tras trece minutos de refriega.

Takuro Niki y Oji Shiiba se proclamaron como los nuevos poseedores del Campeonato Internacional de Parejas de Peso Jr. Tenryu Project dominando a Rey Paloma y Kenichiro Arai, quienes cayeron en su primera defensa titular.

En la lucha principal, Hideki Suzuki, Hikaru Sato y Keita Yano se impusieron a Kotaro Nasu, Kouki Iwasaki y Mizuki Watase en una batalla a ganar dos de tres caídas

Los resultados completos son:

Tenryu Project “Wrestle And Romance Vol. 11”, 26.03.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Drew Parker y Yuya Susumu vs. Yusuke Kodama y Naoki Tanizaki (15:00) finalizó en empate tras concluir el tiempo límite.

2. Kaji Tomato venció a Shota (9:12).

3. Kohei Sato y Masayuki Kono derrotó a Mammoth Sasaki y SUSHI (13:30).

4. Tenryu Project International Junior Heavyweight Tag Team Title: Takuro Niki y Oji Shiiba vencieron a Rey Paloma y Kenichiro Arai (c) (13:03) conquistando el título

5. Best Two Out Of Three Falls Six Man Tag Team: Hideki Suzuki, Hikaru Sato y Keita Yano derrotaron a Kotaro Nasu, Kouki Iwasaki y Mizuki Watase [2:1] (35:54)

– Sato venció a Iwasaki (4:47)

– Iwasaki derrotó a Sato (18:38)

– Yano venció a Nasu (12:29)