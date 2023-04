Matt Cardona: “Hasta que vuelva a mi casa, WWE…”

Matt Cardona se promociona a sí mismo en la actualidad como el Indy God. Allá donde lucha –Game Changer Wrestling, World Series Wrestling, National Wrestling Alliance, IMPACT Wrestling, All Elite Wrestling– se presenta de esa manera. Y pretende hacerlo hasta que vuelva a la WWE. No está claro si está jugando o realmente habla en serio pero en varias ocasiones ha dicho claramente que tiene intención de volver a ser una Superestrella. Aunque no tenemos información sobre si en la compañía lo quieren de vuelta.

EXCLUSIVE INDY GOD SHIRT & STICKER! 2 week pre-order then gone forever!https://t.co/CPYQE2xW8B pic.twitter.com/NLPz2DFDLj — Matt Cardona (@TheMattCardona) April 7, 2023

> Matt Cardona, el Indy God, hasta que vuelva a WWE

Pero él sí parece interesado en tomar ese camino y volvió a decirlo en su reciente entrevista en Fightful:

“Lo defendí [el Campeonato Oceánico Jericho Cruise] el viernes pasado: Ciudad de Nueva York, GCW. Aplasté a Homicide con la ayuda de mi nuevo músculo, Steph de Lander. Ella no está aquí esta noche porque Brett le pagaba demasiado barato para llevarla a Toronto. Estoy luchando contra Sexxxy Eddie esta noche. No es digno de que el Indy God traiga sus títulos al ring.

“Cuando regrese a casa, cuando regrese a World Wrestling Entertainment, entonces el lugar estará disponible. Por ahora, solo hay un Dios, y soy yo”.

Ahora tiene otro motivo más para querer volver a la WWE ya que su esposa, Chelsea Green, está trabajando allí nuevamente.

¿Te gustaría que Matt Cardona volviera a la WWE?