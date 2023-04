Este próximo domingo 16 de abril tendrá lugar el primer evento de AAA TripleManía XXXI en Monterrey, quedando los dos siguientes para el 15 de julio y 12 de agosto. El cartel ya es oficial y luce como vemos a continuación. Continúa atento a Súper Luchas porque seguiremos contando todo lo que suceda alrededor del show.

> Konnan habla de Kenny Omega y TripleManía

🤩Your complete @luchalibreaaa #TripleManiaXXXI line-up for this Sunday on #FITE. Commentary is available in English & Spanish🇬🇧🇪🇸 [ April 16 | 7pm ET | Watch LIVE | https://t.co/PvAo8v8Q9w ] pic.twitter.com/ydoTjaBdyV — FITE (@FiteTV) April 12, 2023

Un evento donde no estará Kenny Omega, que sí lo hizo en los tres años anteriores; en 2021 retuvo el Megacampeonato AAA ante Andrade, en 2020 hizo lo propio con Laredo Kid y en 2019 con Dragon Lee. En 2019 además unió fuerzas a The Young Bucks frente a The Lucha Brothers y el mismo Laredo en un combate de tercias.

The Cleaner, que en esto momentos sostiene el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP, no lo hará en esta ocasión debido a que no pudo comprometerse para ello cuando llegó el momento porque aún estaba negociando con AEW, según explica Konnan en su reciente entrevista con Nick Hausman.

“Bueno, originalmente, íbamos a traer a [Kenny] Omega, pero él todavía estaba negociando con AEW y no estaba seguro de si se quedaría o no. Entonces, no podía comprometerse. No quería comprometerse [con nuestro evento] hasta que firmó, así que eso fue por la ventana.

“Después de eso, preguntamos por un par de personas de AEW, no estaban disponibles y luego preguntamos por otro tipo y estaba lesionado, y básicamente [a quien terminamos contratando] es Swerve [Strickland], con quien no tengo ningún problema. Quizá su nombre no tenga el valor del de otros, pero es un luchador increíble. Estuve con él en Lucha Underground”.

El creativo de Lucha Libre AAA Worldwide comentó también sobre la renovación de Kenny Omega con la compañía Khan:

“Supongo que [volvió a firmar]. Realmente nunca le pregunté, pero hay planes para él en el futuro, así que creo que ya firmó, ¿sabes? No estaba seguro de si se quedaría y WWE estaba hablando con él, por lo que no pudimos lograr que se comprometiera”.

😎 @swerveconfident , un conocido de #LuchaLibreAAA que busca el MEGACAMPEONATO en #TriplemaníaXXXI MTY Hugo Savinovich nos platica más al respecto. pic.twitter.com/iSlCSuwUwb — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 13, 2023

¿Qué opinión tienes de Kenny Omega? ¿Y de Konnan?