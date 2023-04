Brock Lesnar considera que la lucha libre no estaría donde está actualmente sin Paul Heyman. Y señala además que lleva muchos sombreros en la WWE, haciendo referencia a que tiene distintos roles en estos momentos en la compañía. No es únicamente el asesor especial de Roman Reigns. La Bestia Encarnada estuvo hablando de su antiguo mánager recientemente con Daniel Cormier en ESPN, recordando también que comenzó su carrera a su lado, aunque en el presente no están juntos, pues Heyman se puso del lado de Reigns cuando tuvo que elegir.

> Brock Lesnar habla de Paul Heyman

“También ha sido un viaje loco, cuando lo piensas. Entré en este negocio con Paul Heyman como mi portavoz. Aquí estoy, 23 años después, y llevo mi propia voz. Así que es una locura cómo han evolucionado las cosas. Sin Paul Heyman, este negocio no sería lo que es. Realmente no lo sería, especialmente en el último año. Paul, detrás de escena, lleva, hace y usa muchos sombreros para esta empresa. Es muy respetado y muy apreciado”.

Paul Heyman es una de las personas más queridas, respetadas, admiradas, experimentadas y sabias de la lucha libre profesional en nuestros días. Lo que sigue haciendo con Roman Reigns es fantástico, aún cuando está mucho más en un segundo plano de lo que estaba con Brock Lesnar puesto que en este caso es el mismo Jefe Tribal quien habla. Y es interesante apuntar que la relación entre ambos es totalmente estable actualmente, pero veremos si no surgen inconvenientes próximamente.

¿Crees que Paul Heyman volverá con Brock Lesnar?