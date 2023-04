Muchos fans de la WWE quedaron realmente decepcionados con la derrota de Cody Rhodes en WrestleMania 39. Pero cabe mencionarse que no solo por el resultado en sí sino porque una vez más Roman Reigns salió victorioso con ayuda de The Bloodline y una vez más se hizo uso del réferi, como ocurrió anteriormente tanto durante el mismo Evento Premium como en NXT Stand & Deliver 2023. Denota una gran falta de imaginación. Al igual que la rivalidad del American Nightmare con Brock Lesnar, siendo solo otro más que pasa por las manos de La Bestia Encarnada para reconstruirse. Son las mismas historias contadas una y otra vez. Ahí también entra el enfado de los fanáticos.

> Paul Heyman contesta a los fans decepcionados

Dicho esto, vamos ahora con la respuesta que les dio Paul Heyman mientras hablaba con Ariel Helwani en BT Sport después de WM:

“Me gusta el hecho de que todos entraron pensando que esta sería la última defensa del título. Experimenté esto antes, fue algo en lo que participé, que fue la racha invicta del Undertaker en WrestleMania. Todos los años, te sentabas allí,:’ Oh, esto es todo. Durante el combate, el público estaba expectante y salivando por ello, este sería el momento en que llegarían a presenciar la histórica cuenta de tres sobre el Undertaker a la que terminaría la racha’. Luego cuando el Undertaker defendiera la racha dirían: ‘No quiero ver este final, no puedo esperar hasta el próximo capítulo’. Luego, finalmente terminó, y la audiencia se sorprendió. Pensaron que lo verían venir, pensaron que lo verían, pero no lo hicieron. Es lo mismo con las defensas del título de Roman Reigns ahora. Esperas que este sea el indicado, crees que este es el indicado, estás seguro de que este es el indicado. Ves cómo sucede el combate, sabes que este es el indicado. Luego resulta que no es el indicado. ‘Hombre, no puedo esperar a ver el siguiente capítulo’.

“La respuesta [en WrestleMania 39] a Cody Rhodes, que fue más fuerte que la respuesta de la semana pasada, que fue una respuesta más apasionada, que fue la respuesta de una audiencia que cree en Cody Rhodes esta semana más que la semana pasada cuando colgaron sus esperanzas y sueños en él. Él no los decepcionó. Nosotros los decepcionamos. Le quitamos eso a Cody Rhodes. Roman Reigns le quitó eso a Cody Rhodes y a la audiencia. Culpan a Roman Reigns por eso y aprecian lo cerca que estuvo Cody y saben que la próxima vez que Cody suba al ring con Roman Reigns dirán: ‘este será el indicado’. Así es el negocio. Así es el negocio en su máxima expresión. Eso es promoción en su máxima expresión. Eso es narración en su máxima expresión. Eso es lo que quieres. Quieres que el retador salga como una estrella más grande de lo que hubiera sido si hubiera ganado porque entonces, ¿a dónde vas a partir de ahí? ¿Cuál es la historia que contar? Ahora, ya conoces la historia. Es la redención de Cody. Es volver de lo que le acaban de quitar. De la derrota que acaba de sufrir y que no merecía”.

