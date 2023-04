Por qué MJF ve “apasionante” la venta de WWE

Aún no sale de su asombro Eric Bichoff ante la noticia del año en la lucha libre estadounidense. Cuando el ex-NWO pensaba que Vince McMahon nunca pondría precio a su imperio y que a cambio, lo convertiría en una empresa de capital privado, esta semana ha visto cómo su otrora rival durante las “Monday Night Wars” anunciaba la venta de WWE a Endeavor por aproximadamente 9 mil millones de dólares.

Movimiento que, charlando en entrevista con TMZ Sports, Bischoff consideró beneficioso para todo el mundo del pancracio. Especialmente, para AEW.

Mientras, en AEW, el regreso de Vince McMahon como timonel creativo de WWE seguro se verá con buenos ojos. Pero MJF no fue preguntado por este tema durante su reciente acto en Oyster Bay (Long Island, New York), donde recibió las llaves de la ciudad, sino por la venta propiamente dicha del Imperio McMahon y su “hermanamiento” con UFC (créditos a SEScoops por la transcripción).

