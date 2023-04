Cambios en el cartel UFC Fight Night 224

Por razones que no han sido aclaradas, los oficiales de la UFC han decidido degradar la originalmente planeada pelea estelar de UFC Fight Night 224 el 13 de mayo en Carolina del Norte entre Anthony Smith vs. Johnny Walker al estatus de co-evento principal y ahora han promovido a Jairzinho Rozenstruik vs. Jailton Almeida al evento estelar en su lugar.

Según MMAJunkie, la promoción había estado buscando una pelea alternativa para encabezar el espectáculo durante algún tiempo, y como 5º y 7º contendientes clasificados en el peso semipesado, respectivamente, Smith y Walker probablemente encontrarán difícil tomarlo como algo más que un desaire que finalmente hayan sido empujados hacia abajo para permitir una pelea entre el 9º y 12º clasificados en los pesos pesados Rozenstruik y Almeida en su lugar.

Almeida, de 31 años, se está haciendo un nombre en la categoría de los pesos pesados, tras unirse originalmente a la promoción a través de las Contender Series con un récord de 14-2 en su carrera, antes de anotarse cuatro victorias consecutivas por nocaut dentro del octágono, derrotando a Danilo Marques, Parker Porter, Anton Turkalj y, más recientemente, a Shamil Abdurakhimov en enero.

Ahora dará un gran paso adelante en la competición contra Rozenstruik, de 35 años, que se sacudió un par de derrotas contra Curtis Blaydes y Alexander Volkov la última vez, cuando noqueó a Chris Daukaus en sólo 23 segundos.

Con Rozenstruik contra Almeida como cabeza de cartel y Smith contra Walker en el evento coestelar, UFC Fight Night 224 prosigue con una cartelera que también incluirá Matt Brown contra Court McGee y Tim Means contra Alex Morono.