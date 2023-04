Cody Rhodes fue derrotado por Roman Reigns en WrestleMania 39 y ahora necesita reconstruirse para una futura nueva oportunidad por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. Como hicieron otras Superestrellas antes, utilizará a Brock Lesnar para ello. Próximamente veremos de qué manera, cuando el American Nightmare se recupere del daño sufrido a manos de La Bestia Encarnada esta semana en Raw. Antes, nos hacemos eco de la opinión de Paul Heyman sobre cómo podría realizar dicha reconstrucción, la cual el asesor especial del Jefe Tribal expresó a Ariel Helwani en BT Sport.

EXCLUSIVE: The main event of #RawAfterMania did not go as @CodyRhodes had planned… pic.twitter.com/cYEFBi906O

— WWE (@WWE) April 4, 2023