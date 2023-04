Ha habido mucho que comentar en torno a que Rhea Ripley vs. Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown no fue estelar en WrestleMania 39. Sin realizar una crítica como tal a la WWE, la nueva monarca apuntaba recientemente: “Al salir de ese combate, sentí que nos robamos el espectáculo. Siento que salimos y dejamos todo lo que teníamos en el ring y demostramos a todos exactamente por qué deberíamos haber estado en el lugar del evento principal. Sí, lo hicimos […]“.

> A Kamille no le preocupa ser estelar

Pero ahora no nos quedamos tanto con lo que debieron ser estelares sino más bien con que se robaron el show pues ahí se enfoca Kamille, la Campeona Mundial NWA, a la hora de compartir sus sensaciones sobre el combate que tuvieron sus compañeras en otra empresa mientras hablaba recientemente en WrestlingNews.co. A la luchadora de la National Wrestling Alliance no le preocupa estar en la lucha estelar porque siente que puede tener el mejor combate del evento sea en la posición del cartel que sea.

“Puede que tenga una opinión que no guste, pero no me importa el evento principal. Obtengo el prestigio y la importancia y eso es lo que se factura para vender el evento, pero la cuestión es que, de arriba a abajo, el evento tiene que ser un buen eventoy puedes robar el evento con cualquier lucha. Creo que si pones demasiada presión o demasiado énfasis en eso, no es tan importante para mí. Entiendo que lo es para otras personas, pero creo que estás donde estás en el cartel y lo aprovechas al máximo. No creo que seas menos importante si no eres el evento principal”.

