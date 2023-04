Rhea Ripley: “Debimos estelarizar WrestleMania 39”

“Ella esta bien. Tiene un moretón en la nariz y un ojo morado, pero entre eso y esa pelea que tuvieron en el medio hacia el final, fue genial. Me quito el sombrero ante Rhea Ripley. Dejó que Ashley la golpeara tan fuerte como yo solía golpear a Steamboat. Eso es lo que lo hace real […]”. Así hablaba recientemente Ric Flair de la lucha de Rhea Ripley con Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown en WrestleMania 39. Ahora conocemos la valoración de la misma de la nueva reina de la marca azul.

> Rhea Ripley habla de WrestleMania 39

De ello estuvo hablando La Erradicadora en WWE After The Bell:

“Al salir de ese combate, sentí que nos robamos el espectáculo. Siento que salimos y dejamos todo lo que teníamos en el ring y demostramos a todos exactamente por qué deberíamos haber estado en el lugar del evento principal. Sí, lo hicimos. No tuvimos una buena contrucción como Sami, Owens y los Usos; al mismo tiempo, Charlotte y yo, cada vez que subimos al ring, traemos la brutalidad, traemos la ferocidad cuando salimos y simplemente nos ganamos todos los elogios que recibimos, me hicieron feliz y me enorgullecieron de que salimos y nos golpeamos la una a la otra y nos encantó. Es una sensación extraña. Lo entiendo.

“Es muy parecido a lo que sentí [que tenían que superar algo] al entrar en el primer combate de WarGames de mujeres. Teníamos nuestras camisetas de WarGames y era FTMF, eso estaba impreso en la parte posterior y esa era la misma mentalidad que tenía al entrar en este WrestleMania. El día de fue un completo desastre para mí. Estaba emocionalmente inestable, quiero decir, debido a la falta de sueño y todo se estaba cerrando. Sabía que tan pronto como mi música sonara y saliera de Gorilla y entrara (a la arena) y todos los fanáticos me miraran fijamente iba a prenderme. Y ahí es cuando sale la Rhea Ripley que ves y toda mi confianza viene corriendo a través de mi cuerpo y salgo y hago todo lo que pueda para robar el espectáculo“.

