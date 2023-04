Cuando Rey Mysterio “salía” con Jennifer Aniston

Corría el año 1997 cuando Rey Mysterio estaba tomando fuerza en WCW. Aquel año ganó el Campeonato Mundial Crucero de manos de Eddie Guerrero en una lucha título contra máscara en Halloween Havoc. También luchó con Konnan en un mano a mano titulado ‘Muerte Mexicana’ en Road Wild. Y fue retador al Campeonato Mundial Televisivo.

Mientras tanto, Jennifer Aniston estaba en el mejor momento de su carrera como actriz siendo una de las estrellas de la ahora legendaria serie ‘Friends’. Además, ese año estrenó en cines ‘Novio de alquiler’, que a pesar de las flojas críticas logró $44 millones de recaudación, con 18 de presupuesto, y ‘Mucho más que amigos’, que tuvo un éxito similar.

> Rey Mysterio “salía” con Jennifer Aniston

Por aquel entonces, la popular revista de chismes National Enquirer puso en boca de todo el mundo el rumor de que el luchador y la actriz estaban saliendo juntos. 26 años después, el Maestro del 619 se acuerda mientras habla con Logan Paul en Impaulsive. “Alrededor de una semana”, bromea cuando le preguntan cuánto tiempo salieron.

“Eso fue una locura. National Enquirer. Simplemente lo publicaron“. El guerrero enmascarado más grande de todos los tiempos no disfuta especialmente de estar en el ojo público pero en aquella ocasión fue una situación totalmente contraria a la privacidad. Cabe mencionarse que Rey Mysterio y Angie se habían casado en 1996.

“No. Me gusta tener mi privacidad. Soy muy discreto. Cuando me relajo con mi familia, no me gusta que me asalten o que me pidan que firme cosas. Incluso cuando estoy de vacaciones. A veces me acosan y llega a ser demasiado. No me importa cuando estoy trabajando, pero estoy en mi tiempo libre”.

