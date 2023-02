Kamille está ultimando los preparativos para exponer el Campeonato Mundial Femenil NWA Angelina Love en unas horas en NWA Nuff Said. Veremos qué sucede en el evento PPV pero ahora nos planteamos la posibilidad de que la monarca deje su compañía actual para unirse a la WWE, en lo cual está interesada. Ello debido a que durante una reciente entrevista con Scott Fishman for SEScoops daba a conocer que quiere verse las caras con Charlotte Flair, la actual Campeona SmackDown. Y no cabe duda de que sería un choque de bestias si ocurrise.

“En términos comerciales y poniendo traseros en los asientos y la gente queriendo verlo, tendría que ser Charlotte Flair. Ella es la mejor del mundo. Creo que tendríamos una buena historia de fondo y una historia que podría conducir a eso. Entrar allí con alguien que tiene tanto talento podría ayudarme a aprender y crecer. Es algo que la gente querría ver. Creo que tenemos más o menos el mismo tamaño, así que creo que la dinámica de eso sería muy interesante”.

No tenemos detalles sobre el contrato de Kamille con la NWA así que no podemos saber cuando podría intentar firmar con la WWE. Pero es interesante apuntar que Nick Aldis es actualmente agente libre y también se ha estado hablando mucho de que tome ese camino. Podría darse la situación de que dos estrellas de la National Wrestling Alliance cambien a la World Wrestling Entertainment. Y, como curiosidad, el esposo de Kamille es Thom Latimer, luchador de la misma compañía, que en el pasado fue una Superestrella; era Kenneth Cameron en The Ascension.

