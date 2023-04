¿Cuánto tiempo seguirá Drew McIntyre fuera de acción?

Drew McIntyre dio un combate épico ante Sheamus y Gunther en WrestleMania 39, que incluso recibió cinco estrellas por parte de Dave Meltzer; sin embargo, no pudo conseguir el Campeonato Intercontinental WWE, y luego de ello que dejó a los aficionados con muchas dudas con un mensaje que sonaba a despedida, alimientando las especulaciones solo unos días después cuando fue removido de la programación de SmackDown por razones desconocidas.

► Drew McIntyre permanecerá un tiempo fuera de acción por lesión

Aunque todavía le queda un tiempo en su contrato actual con WWE, se especulaba que este era el motivo de la reciente ausencia de Drew McIntyre de la programación, aunque en un informe posterior se indicó de que el escocés había sufrido algún tipo de molestia durante su combate de WrestleMania 39, misma que lo obligó a tomarse un descanso. Sin embargo, no hubo mayores detalles.

El reciente Wrestling Observer Newsletter incluyó una nota sobre Drew McIntyre, indicando que el Guerrero Escocés volverá a la acción al cabo de unas semanas, pero no se sabe nada nuevo sobre su situación.

“Drew McIntyre no estará en acción al menos las próximas semanas y no hay nada más nuevo en este momento sobre su situación. Tampoco fue anunciado para la grabación de Smackdown del 7 de julio en el Madison Square Garden, ni tampoco Reigns. A su contrato le quedan meses y no ha habido cambios en esa situación más allá de que los lados estaban muy separados en dinero”

Solo resta esperar que Drew McIntyre pueda volver a la acción muy pronto. Esto, mientras el Universo WWE sostiene que la renovación de su contrato debe ser una prioridad para WWE.