Listado interno en WWE para las luchadoras de Raw

Conocemos quienes son las luchadoras técnicas y las luchadoras rudas de Raw de acuerdo al listado interno de la WWE después de haber repasado a los héroes y villanos de la misma marca roja así como los de SmackDown en los últimos días. También hemos visto quienes se encuentran lesionados o ausentes de la compañía en estos momentos. Cabe mencionarse que estos detalles están en primera plana actualmente debido a que recientemente se llevó a cabo el draft que cambió notablemente el panorama en cuanto a los vestidores de las marcas, incluída NXT.

Becky Lynch, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Natalya, Tegan Nox, Candice LeRae, Indi Hartwell, y Dana Brooke.

Rhea Ripley, Trish Stratus, Piper Niven, Nikki Cross, Zoey Stark, Xia Li y Emma.

Es interesante apuntar que en este listado no se encuentran Chelsea Green (ruda), Katana Chance (técnica), Kayden Carter (técnica), Ronda Rousey (ruda), Shayna Baszler (ruda), Sonya Deville (ruda) ni Tegan Nox (técnica). La verdad es que el vestidor femenil de Raw quedó muy bien formado después del evento de cambios de marca. Incluso en el sentido de que hay un buen número de chicas buenas y un buen número de chicas malas. Aunque es bien sabido que la división no se encuentra en su mejor momento en la actualidad. Veremos de aquí al próximo año.

Una de las claves será el reinado de Rhea Ripley como Campeona SmackDown, que parece que tendrá su próxima defensa contra Natalya, aunque durante el programa de televisión de esta semana también se dio a entender que Becky Lynch podría ser la siguiente. Mientras tanto, veremos cómo evoluciona la recuperación de Liv Morgan, Campeona de Parejas WWE junto a Raquel Rodríguez; es interesante apuntar en este caso que ambas luchadoras estarán trabajando en las dos marcas. Y quizá que no se sabe si la separación de las marcas seguirá siendo tan poco estricta.

